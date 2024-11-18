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Відбулася аудієнція Олени Зеленської в Папи Римського Франциска

20 листопада 2024 року - 17:03

Відбулася аудієнція Олени Зеленської в Папи Римського Франциска

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Італії та Ватикану для участі в месі у зв’язку з тисячею днів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В Апостольському палаці Ватикану відбулася аудієнція Олени Зеленської та першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко у Папи Римського Франциска.

«Україна вдячна за участь Святого Престолу у процесі звільнення наших військовополонених. Знецінення людського життя вимагає посилення тиску на Росію. Сподіваємося, авторитет Святого Престолу допоможе рятувати більше невинних життів, які мають право бути в безпеці на рідній землі», – сказала перша леді.

Дружина Президента та Його Святість обговорили те, як звільнити з російського полону всіх українців та українок, а також повернути додому всіх депортованих Росією українських дітей.

Олена Зеленська також передала Понтифіку від України тарілку «Святий Миколай» із ручним розписом.

«З надією, що мир та безпека для українців нарешті запанують не тільки в наших побажаннях, а й у реальності», – додала вона.

Крім того, перша леді взяла участь у загальній аудієнції для гостей з усього світу на площі Святого Петра.

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