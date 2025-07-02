Відбулася аудієнція Президента України в Короля Данії

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Данії Фредеріка X.

Глава держави подякував Данії та данському народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК.

Володимир Зеленський також відзначив лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації – постачання всіх обіцяних винищувачів F-16 в Україну та навчання пілотів.

Президент привітав Данію з початком головування в Раді ЄС і зазначив, що Україна зробила все необхідне для реального старту переговорного процесу щодо членства у Євросоюзі. Наша держава готова до відкриття всіх переговорних кластерів під час данського головування в наступні пів року.

Серед тем, які обговорили на аудієнції, – патронат над постраждалими регіонами, розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині та проєкти підтримки українських ветеранів. Володимир Зеленський запросив данські компанії до співробітництва з українськими колегами в галузях протезування та реабілітації.