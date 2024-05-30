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Робочий візит Президента України до Швеції для участі в третьому саміті Україна – Північна Європа
Робочий візит Президента України до Швеції для участі в третьому саміті Україна – Північна Європа

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Відбулася аудієнція Президента України в Короля Швеції Карла ХVI Густава

31 травня 2024 року - 19:27

Відбулася аудієнція Президента України в Короля Швеції Карла ХVI Густава

Під час робочого візиту до Швеції Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Його Величності Короля Швеції Карла ХVI Густава.

Глава держави подякував Швеції та шведському народові за всеохопну підтримку України та непохитну солідарність з українцями під час протистояння повномасштабній російській агресії.

Президент України окремо зазначив, що Швеція надала тимчасовий захист від війни для понад 35 тисяч наших людей.

Володимир Зеленський подякував за особливу допомогу маленьким українцям, зокрема в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Президент розповів Його Величності про очікування України від першого Глобального саміту миру.

Глава держави запросив Його Величність Короля Швеції Карла ХVI Густава та Її Величність Королеву Сільвію відвідати Україну в зручний для них час.

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Робочий візит Президента України до Швеції для участі в третьому саміті Україна – Північна Європа

31 травня 2024 року - 13:02
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