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Відбулася аудієнція Президента України в Кронпринца-регента Норвегії Гокона

20 березня 2025 року - 20:29

Відбулася аудієнція Президента України в Кронпринца-регента Норвегії Гокона

В Осло відбулася аудієнція Президента України Володимира Зеленського в Кронпринца-регента Норвегії Гокона.

В аудієнції також узяла участь Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт.

Глава держави подякував Норвегії за оборонну та гуманітарну підтримку України й відзначив зусилля Норвегії в розробці європейського плану досягнення справедливого миру та надійних гарантій безпеки.

Президент України та Кронпринц Гокон обговорили посилення культурних зв’язків між двома державами.

Володимир Зеленський також відзначив внески Норвегії в гуманітарну програму Grain from Ukraine та подякував за готовність продовжити підтримку цієї ініціативи.

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