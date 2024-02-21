Відбулася друга зустріч Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA

У форматі відеоконференції відбулося друге засідання Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, співголовами якої є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директорка Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів баронеса Гелена Кеннеді.

Баронеса модерувала зустріч, під час якої у фокусі уваги був обмін інформацією з метою поглиблення знань членів Міжнародної експертної групи про обставини та умови депортації й насильницького переміщення українських дітей. На зустрічі відбулися закриті презентації найповніших на сьогодні звітів про викрадення дітей та російську політику усиновлення, паспортизації, індоктринації та мілітаризації українських дітей. Це дало членам групи змогу узгодити розуміння депортації та повернення українських дітей для подальшого напрацювання механізмів їх повернення.

Так, експертка Московського механізму ОБСЄ докторка Еліна Штейнерте презентувала висновки Звіту про порушення та недотримання міжнародного гуманітарного права та права прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов’язані з примусовим переміщенням та/або депортацією українських дітей до Російської Федерації. Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я Натаніель Реймонд представив висновки Обсерваторії конфліктів у двох доповідях: «Системна програма Росії з перевиховання та усиновлення українських дітей» та «Співпраця Білорусі з Росією в систематичній депортації українських дітей».

Після презентацій баронеса Гелена Кеннеді зауважила: «Почуті сьогодні висновки відображають серйозні порушення міжнародного права, які мають негайно припинитися. Я високо оцінюю надважливу роботу Московського механізму ОБСЄ та Єльської лабораторії гуманітарних досліджень, які висвітлюють ці критичні питання. Ми повинні залишатися непохитними в нашому прагненні возз’єднати українських дітей з їхніми сім'ями та їхніми громадами».

Створена в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA, Міжнародна експертна група залучає незалежних експертів для розробки механізмів повернення тисяч українських дітей, незаконно депортованих до Росії чи насильницьки переміщених на тимчасово окуповані території України.

У зустрічі взяли участь: професорка, завідувачка кафедри міжнародного права ім. Емілі та Ернеста Вудраффів, співдиректорка Центру міжнародного права ім. Діна Раска Школи права Університету Джорджії, колишня спеціальна радниця прокурора МКС з питань дітей, які постраждали від збройних конфліктів, Діана Марі Аманн; генеральний секретар Глобального кампусу з прав людини, професор міжнародного права прав людини Віденського університету, колишній незалежний експерт, який очолював Глобальне дослідження ООН щодо дітей, позбавлених волі, колишній спеціальний доповідач ООН з питань катувань, професор Дж. Манфред Новак; виконавча директорка Інституту Даллера з питань дітей, миру та безпеки Шеллі Вітман; виконавча директорка Спілки з глобальних проблем дітей Джорджтаунського університету Джилліан Хюбнер; директорка департаменту міжнародних і конституційних справ уповноваженого з прав дитини Польщі Агата Яжшталь; колишній уповноважений з прав дитини Польщі Міколай Павляк; радниця з питань конфліктної та гуманітарної політики та адвокації Save the Children UK Нарміна Стрішенець; виконавча директорка Українського бюро Міністерства міжнародних справ Канади Каті Чаба; старший радник з питань захисту дітей, член Групи з питань безпеки людини НАТО Алек Варго; старша радниця з питань закордонних справ, керівниця групи підтримки України Центру європейської політики Роксана Крістеску; старша радниця з питань захисту прав дитини в Save the Children Ксенія Карагяур; політичний радник Представництва Європейського Союзу в Україні Ондрей Вагнер; засновник і президент «Яхад – Ін Унум», професор Джорджтаунського університету отець Патрік Дебуа, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Петухов.

З української сторони у зустрічі взяли участь: начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Юлія Усенко, представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ірина Суслова, керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова, радник керівника Офісу Президента України Владислав Власюк.