Відбулася перша телефонна розмова Володимира Зеленського з Головою КНР Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Лідери держав обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.

Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Президент України Володимир Зеленський подякував Голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну: «Ці вакцини врятували життя багатьом українцям».

Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.

«Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів», – зауважив Президент України. Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.

Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.

Голова КНР відзначив важливість президентського проекту «Велике будівництво» й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу.

Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.