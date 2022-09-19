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Відбулася розмова Андрія Єрмака з Джейкобом Салліваном

20 вересня 2022 року - 20:16

Відбулася розмова Андрія Єрмака з Джейкобом Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Розмова відбулася в межах постійного діалогу з партнерами та союзниками України.

Андрій Єрмак поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, а також про заходи, яких вживають для забезпечення безпеки на деокупованих територіях та відновлення там нормального життя.

Співрозмовники також обговорили продовження безпекової допомоги українській армії.

Керівник Офісу Президента подякував американським союзникам за те, що стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі з російською агресією.

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