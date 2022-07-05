Відбулося чергове засідання Ради з молодіжних питань при Президентові України

У форматі онлайн-конференції відбулося засідання Ради з молодіжних питань – консультативно-дорадчого органу при Президентові України.

У заході взяли участь співголови Ради – заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Дніпров і народний депутат Олександр Санченко, заступники співголови Ради – фронтмен музичного гурту «Антитіла» Тарас Тополя й державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема, члени Ради.

Олексій Дніпров наголосив, що з моменту першого, установчого засідання, яке відбулося на початку поточного року, життя кожного українця, зокрема й молоді, відчутно змінилося. Водночас він зауважив, що після початку широкомасштабного російського вторгнення кожен із членів Ради, як і власне консультативно-дорадчий орган, включився в протидію агресору. Хтось вирушив на фронт, хтось активно допомагає військовим, територіальній обороні, підтримує вимушено переміщених осіб.

Завдяки активній роботі представників і представниць Ради вдалося провести кілька міжнародних зустрічей, результатом яких стало залучення партнерів і ресурсів для допомоги українській молоді та відбудови молодіжної інфраструктури. Також було реалізовано низку інформаційних та освітніх проектів, до втілення яких залучено структури Європарламенту, а також міжнародні донорські організації.

Зі свого боку Олександр Санченко зауважив, що рішення Президента України Володимира Зеленського про перенесення Дня молоді на 12 серпня – далі від радянської дати, яку досі святкують лише в РФ, Білорусі й Казахстані, – було історичним. Тому й парадигма його відзначення також має бути змінена.

У цьому контексті заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко поінформувала про напрацювання міністерства, які будуть включені до концепції відзначення Дня молоді в Україні.

Обговорювалися також теми щодо першочергових заходів, які допоможуть самореалізації молоді на місцях та її поверненню з інших країн. На думку Тараса Тополі, цьому сприятиме залучення молодих людей до відбудови України й подальше сприяння в отриманні житла, до спорудження якого має залучатися молодь.

Крім того, під час засідання приділили увагу необхідності актуалізації пріоритетів Національної молодіжної стратегії та залучення до цього процесу українських і міжнародних фахівців.