Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Радники української делегації – представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації. В роботі ТКГ оголошено технічну перерву до 15 червня.

На початку дискусії українська делегація в Тристоронній контактній групі вкотре наголосила на пріоритетності встановлення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

У межах робочої групи з безпекових питань українська сторона знову акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово непідконтрольної території.

Українська делегація також підкреслила готовність надати необхідні безпекові гарантії СММ ОБСЄ для розслідування інциденту з пошкодженням камери спостереження Спеціальної моніторингової місії в районі населеного пункту Петрівське, який стався 2 червня 2020 року.

Укотре було підтверджено готовність України відкрити два нових КПВВ з гуманітарних міркувань.

Українська делегація запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів.

У межах робочої групи з політичних питань українська сторона заявила про можливість проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей України у встановлений законодавством термін після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.

Вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини – голова Міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Представники ОРДЛО України, запрошені з українського боку, наголосили на необхідності узгодження параметрів політичного врегулювання з виразниками інтересів понад 1,5 млн осіб, які були змушені залишити свої оселі внаслідок конфлікту.

Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації – представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі.

У межах гуманітарної групи обговорено питання відкриття КПВВ в адаптивному режимі.

За пропозицією спеціального представника чинного Голови ОБСЄ Хайді Грау оголошено перерву з технічних причин до понеділка, 15 червня.