Відбулося перше засідання ТКГ за участі оновленої української делегації

Тристороння контактна група (ТКГ) провела чергове засідання у режимі відеоконференції. Україну на засіданні представляла оновлена делегація, сформована указом Президента Володимира Зеленського.

Перше, на чому Україна наголосила у форматі Тристоронньої контактної групи, у складі якої – Україна, Росія та ОБСЄ, – це важливість виконання домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», досягнутих під час саміту в Парижі. Особливо наголошувалося на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші.

У зв'язку з цим українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання профільної групи, оскільки безпекові питання є одними з ключових.

У межах роботи безпекової групи Україна підтримала СММ ОБСЄ та вкотре наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Україна, незважаючи на карантинні заходи, зі свого боку повністю підтримує реалізацію мандату СММ ОБСЄ та МКЧХ і всіляко сприяє цьому, а також забезпечує безумовне виконання їхнього мандату.

СММ ОБСЄ відзначила, окрім іншого, суттєвий прогрес у межах реалізації оновленого плану розмінування, зокрема гуманітарного.

В гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб та списків зниклих безвісти. Українська сторона наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», визначеному в межах Нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року. Крім того, Україна наполягла на забезпеченні доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях України. Україна закликала дотримуватись Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987 р.) та Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання (1984 р.).

Також укотре підкреслено необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, з огляду передусім на гуманітарні критерії, та зазначено, що КПВВ у Золотому облаштоване й готове до роботи у будь-який час.

Під час роботи політичної групи українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України та на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ, зокрема в частині стабільності установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин, виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Українська сторона вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Представники України в економічній групі продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля. Також українська сторона наголосила на необхідності здійснення разом з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

У контексті обговорення графіка роботи ТКГ Україна вкотре наголосила на готовності працювати у форматі 24/7.

Також українська сторона відзначила конструктивний характер роботи економічної групи, в якій Україна та Росія були представлені на рівні заступників міністрів економіки.