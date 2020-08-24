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Відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи

9 вересня 2020 року - 15:41

З метою недопущення зриву режиму повного та всеосяжного припинення вогню у середу, 9 вересня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

ОБСЄ вкотре підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.

«Це факт, викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року», – підкреслив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.

Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

«Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей», – наголосив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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