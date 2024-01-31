Відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Італією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака проведено черговий раунд переговорів з Італією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Співрозмовники розпочали обговорення структури проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків.

Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.