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Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, загалом повернули 3035 людей; зробимо все, щоб повернути кожного – звернення Президента України
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Відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Італією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань

31 січня 2024 року - 17:17

Відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Італією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака проведено черговий раунд переговорів з Італією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Співрозмовники розпочали обговорення структури проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків.

Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

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