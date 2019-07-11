Відмова Голови Верховної Ради скликати позачергове засідання є злочинною бездіяльністю – Президент України

Відмовившись скликати 18 липня позачергове засідання Верховної Ради України, очільник парламенту Андрій Парубій самоусунувся від роботи на благо українців та виявив злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Ви влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам та іншим народним депутатам України, що один день (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України Ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету», – написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Глава держави нагадав, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження парламенту припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Крім того, у листі, який 18 липня Президент України скерував Андрію Парубію, зазначено, що, згідно з календарним планом, десята сесія триває до 19 липня 2019 року. І це Голова ВРУ оголошував на пленарному засіданні 12 липня.

«Тобто до 19 липня 2019 року на вмотивовану вимогу осіб, визначених Конституцією України, під час чергової десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Головою Верховної Ради України скликається позачергове пленарне засідання», – йдеться у тексті документа.

«Прикро, що люди, які постійно виставляють себе напоказ як виняткових професіоналів та поборників інтересів українського народу, не можуть віднайти в собі сили зібратися на один день та виправити власні помилки й ухвалити надважливі закони з питань діяльності Вищого антикорупційного суду України, відтермінування відповідальності власників автомобілів з європейською реєстрацією, повернення норми про незаконне збагачення, яку з вашої ж вини скасував Конституційний Суд України», – наголосив Президент.

Водночас Глава держави зазначив, що не здивований відмовою Андрія Парубія, оскільки вважає, що працездатність та звитяга не є найсильнішими рисами парламенту нинішнього скликання.

«На жаль, нинішній парламент в уявленні народу України асоціюється передусім із відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожньою залою при ухваленні законів, вісімнадцятиразовим голосуванням за законопроекти та іншими грубими порушеннями Регламенту», – зазначив Президент і додав, що це буде змінено 21 липня.