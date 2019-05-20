Відмова парламенту розглядати законопроект про відповідальність за незаконне збагачення є зневагою до українців, які вимагають покарання для корупціонерів – Руслан Рябошапка

Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення, який ініціював Глава держави, був єдиним, який давав можливість покарати тих, хто незаконно заробляв протягом останніх декількох років. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу 6 червня.

«Напрацьовану редакцію схвалили експерти МВФ та Світового банку. Те, що зробив парламент, – політично безвідповідально. Це помста не Президенту Зеленському, а насамперед українцям, які вимагають справедливості та покарання для корупціонерів, а також своєрідний зневажливий крок щодо тих міжнародних інституцій, які допомагають Україні в боротьбі з корупцією», – підкреслив Руслан Рябошапка, коментуючи відмову Верховної Ради включити документ у порядок денний.

За його словами, проект закону готували тривалий час за участі найкращих українських та іноземних експертів, зокрема зі Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Заступник глави АПУ зауважив, що єдиним мотивом депутатів не розглядати вказаний законопроект є бажання убезпечити себе від можливої конфіскації незаконно нажитого. Руслан Рябошапка додав, що Верховна Рада продовжить працювати над низкою законопроектів щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, однак Володимир Зеленський та експертна спільнота не підтримують жоден із них.

Посадовець зазначив, що законодавча ініціатива щодо цивільної конфіскації буде знову внесена до парламенту, але, найімовірніше, вже нового скликання.

Окремо заступник глави АПУ подякував Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та 205 депутатам за підтримку проекту закону про покарання за незаконне збагачення.

«Це вкотре підкреслює, що Президент ухвалив правильне рішення про розпуск цього парламенту, – наголосив Руслан Рябошапка. – Поведінка Верховної Ради доволі демонстративна. На жаль, це є показником спротиву більше не Президенту, а українському народові. Оскільки закон про незаконне збагачення потрібен антикорупційним органам, які б отримали ефективний інструмент, щоб покарати корупціонерів».