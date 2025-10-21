Президент:

Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента
21 жовтня 2025 року - 19:12

ностанні новини

Сьогодні Іспанія приєдналася до ініціативи PURL, а Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 млн євро – Президент

23 жовтня 2025 року - 20:09

Норвегія приєдналася до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

23 жовтня 2025 року - 19:50

З початку повномасштабної війни Росія вбила 135 представників медіа – Президент

23 жовтня 2025 року - 19:38

Україна приєднується до Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку про боротьбу з хабарництвом

23 жовтня 2025 року - 19:27

Участь Президента в засіданні Євроради
23 жовтня 2025 року - 13:47

Відновлення енергетики й посилення ППО: Володимир Зеленський зустрівся з Джорджею Мелоні

23 жовтня 2025 року - 19:03

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Лідери приділили головну увагу викликам, які стоять перед енергетичним сектором України через постійні російські атаки. Італія має відповідну експертизу й необхідне енергетичне обладнання. Президент зазначив, що потрібна додаткова підтримка для зміцнення енергетичної стійкості нашої країни, а також посилення захисту критичної інфраструктури сучасними системами ППО та іншими засобами.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в участі у спільних оборонних проєктах із державами – членами Євросоюзу в межах програми SAFE. Тривають відповідні консультації.

Крім того, Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обмінялися думками щодо можливостей використання заморожених російських активів на підтримку України та захист від російської агресії.

Участь Президента в засіданні Євроради

23 жовтня 2025 року - 13:47
