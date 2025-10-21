Відновлення енергетики й посилення ППО: Володимир Зеленський зустрівся з Джорджею Мелоні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Лідери приділили головну увагу викликам, які стоять перед енергетичним сектором України через постійні російські атаки. Італія має відповідну експертизу й необхідне енергетичне обладнання. Президент зазначив, що потрібна додаткова підтримка для зміцнення енергетичної стійкості нашої країни, а також посилення захисту критичної інфраструктури сучасними системами ППО та іншими засобами.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в участі у спільних оборонних проєктах із державами – членами Євросоюзу в межах програми SAFE. Тривають відповідні консультації.

Крім того, Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обмінялися думками щодо можливостей використання заморожених російських активів на підтримку України та захист від російської агресії.