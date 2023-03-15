Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Зараз відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися – звернення Президента України
Зараз відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися – звернення Президента України

15 березня 2023 року - 22:49

Переглянути всі відео
ностанні новини

Подальша підтримка України відповідає інтересам США й усіх, хто цінує свободу – Андрій Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

16 березня 2023 року - 20:17

Президент України провів зустріч із Прем'єр-міністром Латвії

16 березня 2023 року - 19:25

Відновлення енергосистеми й повернення громад до нормального життя – ключове завдання – Олексій Кулеба під час робочої поїздки на Херсонщину

16 березня 2023 року - 19:12

Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Естонської Республіки

16 березня 2023 року - 09:26

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Глави держави у заходах з нагоди Дня українського добровольця
Участь Глави держави у заходах з нагоди Дня українського добровольця

14 березня 2023 року - 18:12

Перейти до всіх галерей

Відновлення енергосистеми й повернення громад до нормального життя – ключове завдання – Олексій Кулеба під час робочої поїздки на Херсонщину

16 березня 2023 року - 19:12

Відновлення енергосистеми й повернення громад до нормального життя – ключове завдання – Олексій Кулеба під час робочої поїздки на Херсонщину

За дорученням Президента України Володимира Зеленського заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Кулеба відвідав деокуповані населені пункти Херсонської області.

Зокрема, він побував у найбільш зруйнованих селах, де зараз триває відновлення. Разом із начальником Херсонської ОВА та представниками місцевого самоврядування було напрацьовано план роботи для пришвидшення процесів відбудови.

«Херсонщина – один із найскладніших регіонів. Масштаби руйнування величезні. Наприклад, лише село Посад-Покровське, де майже тисяча будинків, повністю знищене. Ми розуміємо, що громада й регіон самостійно з такими обсягами не можуть упоратися. Тому тут потрібна як чітка координація всіх гілок влади, так і підтримка міжнародних партнерів», – зазначив Олексій Кулеба.

Заступник керівника Офісу Президента оглянув зруйновані об’єкти критичної інфраструктури. Він також провів засідання штабу з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в енергетичній системі.

«У Херсонській області 116 населених пунктів уже під’єднані до електрики. Ще 180 потребують негайного підключення. Відновлення енергосистеми й повернення громад до нормального життя – ключове завдання від Президента України Володимира Зеленського. Фінансування на це є, тому зараз працюємо разом, щоб найближчим часом світло було в домівках людей», – наголосив Олексій Кулеба.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, комплексного рішення потребує й безпекова ситуація в регіоні. Адже Херсонщина, зокрема обласний центр, постійно під обстрілами. Зараз у місті працюють над розбудовою мережі укриттів.

У межах робочої поїздки Олексій Кулеба також провів наради з керівниками громад області, начальниками районних адміністрацій та військовими.

«Допомога людям, безпека, оборона, розмінування, відновлення деокупованих територій і забезпечення наших військових – це ті питання, які повинні бути в постійному фокусі», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Версія для друку