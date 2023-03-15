Відновлення енергосистеми й повернення громад до нормального життя – ключове завдання – Олексій Кулеба під час робочої поїздки на Херсонщину

За дорученням Президента України Володимира Зеленського заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Кулеба відвідав деокуповані населені пункти Херсонської області.

Зокрема, він побував у найбільш зруйнованих селах, де зараз триває відновлення. Разом із начальником Херсонської ОВА та представниками місцевого самоврядування було напрацьовано план роботи для пришвидшення процесів відбудови.

«Херсонщина – один із найскладніших регіонів. Масштаби руйнування величезні. Наприклад, лише село Посад-Покровське, де майже тисяча будинків, повністю знищене. Ми розуміємо, що громада й регіон самостійно з такими обсягами не можуть упоратися. Тому тут потрібна як чітка координація всіх гілок влади, так і підтримка міжнародних партнерів», – зазначив Олексій Кулеба.

Заступник керівника Офісу Президента оглянув зруйновані об’єкти критичної інфраструктури. Він також провів засідання штабу з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в енергетичній системі.

«У Херсонській області 116 населених пунктів уже під’єднані до електрики. Ще 180 потребують негайного підключення. Відновлення енергосистеми й повернення громад до нормального життя – ключове завдання від Президента України Володимира Зеленського. Фінансування на це є, тому зараз працюємо разом, щоб найближчим часом світло було в домівках людей», – наголосив Олексій Кулеба.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, комплексного рішення потребує й безпекова ситуація в регіоні. Адже Херсонщина, зокрема обласний центр, постійно під обстрілами. Зараз у місті працюють над розбудовою мережі укриттів.

У межах робочої поїздки Олексій Кулеба також провів наради з керівниками громад області, начальниками районних адміністрацій та військовими.

«Допомога людям, безпека, оборона, розмінування, відновлення деокупованих територій і забезпечення наших військових – це ті питання, які повинні бути в постійному фокусі», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.