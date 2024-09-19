Відновлення справедливості: відбулася третя тематична конференція у продовження першого Саміту миру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у тематичній конференції, присвяченій реалізації сьомого пункту Формули миру «Відновлення справедливості». Захід відбувся в онлайн-форматі.

Серед учасників засідання – представники близько 60 країн-партнерів і міжнародних організацій. Українську сторону на конференції також представляли Генеральний прокурор Андрій Костін, заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та Ірина Мудра, радники очільника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак розпочав зустріч зі згадки про те, що два дні тому соціальні мережі облетіло фото українського військовополоненого, якого стратили російські окупанти.

«Таке варварство не є поодиноким випадком. В'язнів різали й кололи в серпні, липні та червні. Страти відбуваються регулярно. Це більше ніж військові злочини. Це система. Катування, зґвалтування та масові вбивства – це їхня норма. Це їхня рутина, закріплена в наказах», – наголосив він.

Керівник Офісу Глави держави акцентував, що воєнні злочини та злочини проти людяності, які Росія скоює під час цієї війни, є наслідком злочину агресії. Тому, за його словами, без відновлення справедливості неможливо досягти тривалого миру.

Він наголосив, що РФ розраховує на безкарність, а натомість має понести юридичну відповідальність і відшкодувати завдані збитки. Ідеться про виплату репарацій за руйнування і страждання, яких зазнала Україна та її народ.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп як представник країни, що є співголовою Робочої групи з реалізації цього пункту Формули миру, зазначив, що впродовж останніх місяців вдалося досягти значного прогресу в питанні відновлення справедливості.

Зокрема, це ратифікація Україною Римського статуту, видача Міжнародним кримінальним судом (МКС) додаткових ордерів на арешти ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ВС РФ Валерія Герасимова, подальше розширення діапазону категорій збитків, які підлягають відшкодуванню.

«Все це свідчить про те, що Росія не втече від наслідків її триваючої агресивної війни проти України», – наголосив Каспар Вельдкамп.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан наголосив, що всі люди у світі прагнуть та вимагають справедливості, і український народ має безумовне право на справедливість і захист закону. Він відзначив, що Україна сьогодні робить усі необхідні кроки та створює правові інструменти для наближення справедливості.

Генеральний прокурор Андрій Костін переконаний, що відновлення справедливості в Україні є частиною універсальної архітектури безпеки, оскільки мир у всьому світі може бути міцним, якщо ґрунтується на верховенстві права, повазі та забезпеченні основних цінностей.

«Ми віримо, що нещодавнє рішення України та поточний процес ратифікації Римського статуту стануть додатковим будівельним блоком для просування та підтримки правосуддя щодо міжнародних злочинів», – додав він.

Також Андрій Костін зазначив, що наша держава позитивно сприймає ініціативу прокурора Каріма Хана щодо активізації діалогу стосовно розвитку положень, пов’язаних із переслідуванням за злочин агресії, у Римському статуті.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зауважила, що завдяки колективним зусиллям міжнародної спільноти вже зроблені значні кроки до справедливості. Одним із найважливіших вона назвала створення Реєстру збитків для України як першого елементу комплексного міжнародного механізму компенсації.

«Тепер ми переходимо до створення комісії з розгляду претензій, інструмент для якої має бути готовий наступного року, щоб вона почала працювати у 2026 році. Дуже важливо, що ми досягли широкого консенсусу щодо відсутності політичних перешкод для створення претензійної комісії», – розповіла вона.

Ця тематична конференція стала вже третьою серед запланованих у продовження першого Саміту миру. Перша, присвячена енергетичній безпеці, відбулася 22 серпня. Друга, щодо продовольчої безпеки, – 4 вересня. Метою цих заходів є розробка загального мирного плану, який ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Результатом конференції є Спільне комюніке, текст якого наведений нижче.