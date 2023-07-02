Відвага й майстерність наших воїнів ВМС знищили ворожі надії та втопили їх у морі – Президент на заходах в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних Сил України

В Одесі Президент Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних Сил України, зокрема зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія» та вручив державні нагороди й бойові прапори.

Від імені всієї Української держави та народу він привітав вартових морських рубежів України з професійним святом – Днем Військово-Морських сил ЗСУ.

«Ми знаємо, ми бачили й ми вдячні за ту славу, яку здобувають для нашої держави складові Військово-Морських сил ЗСУ. Ми всі в Україні впевнені в силі нашого народу і у вашій міцності, у вашій професійності, у вашій здатності й надалі демонструвати українську силу. Багато хто в Росії думав, ніби Чорне море – це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші Військово-Морські сили нібито не витримають ударів Росії. Що ж, відвага й майстерність наших воїнів знищили всі ці ворожі надії та втопили їх у морі», – сказав Президент.

Глава держави акцентував, що українська оборона в цій війні з російським агресором складається з різних великих і малих епізодів, які сумарно дають захист державі та можливість рухатися вперед і на суходолі, і на морі.

«Наші Військово-Морські сили разом з іншими елементами сил оборони й безпеки України захистили від російських десантних операцій наше Чорноморське узбережжя. Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було настільки принизливо для Кремля, що вони й досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати. Потужна участь Військово-Морських сил у спільній операції з нашими розвідниками та оборонцями дала змогу звільнити від окупантів острів Зміїний, і це повернуло безпеку значній частині української акваторії», – констатував Володимир Зеленський.

За його словами, ці та інші потужні операції сил оборони привчили російський флот не наближатися до українських берегів.

«І якщо російські військові кораблі ще залишаться в Чорному морі… якщо залишаться, то вони боятимуться наближатись і до нашого українського Криму, і до нашого узбережжя Азовського моря. Це обов’язково буде. Я знаю це. Я бачу це в очах наших військових моряків, наших морпіхів, командирів наших Військово-Морських сил, у майстерній роботі наших артилеристів, морських авіаторів і тих, хто працює заради нашого флоту морських дронів», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський особливо відзначив морпіхів славетних 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти. Сьогодні відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» отримали: 10-та морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая ВМС ЗСУ та 88-й окремий батальйон морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ВМС ЗСУ.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських військових, кожного моряка та морпіха, які віддали свої життя в боях заради незалежності України.

Глава держави окремо звернувся до курсантів Інституту Військово-Морських сил.

Президент зауважив, що Україна є однією з тих держав, які вміють битися й перемагати, зокрема й на морі. Це, на його думку, матиме глобальне значення, адже небагато держав у світі здатні на таке.

«Доля України, безперечно, – бути міцною. Бути вільною частиною вільного світу. Я впевнений, що Україна захистить себе в цій війні і поверне все своє, що поки тимчасово контролюють окупанти. А після війни Україна перемоги навчатиме інших у світі міцності, зокрема й на морі, навчатиме захисту свободи. Україна стане донором глобальної безпеки та глобальної сили, і я вірю, що ваші знання, ваша сила, ваші майбутні перемоги наблизять цей могутній час для нашої прекрасної держави, для наших людей», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до курсантів.

«Слава Військово-Морським силам Збройних Сил України! Слава вашим сімʼям, вашим рідним, які виховали й виховують таких, як ви. Бажаю всім вам здоров’я і тільки перемоги!» – додав Президент.

Він вручив захисникам державні нагороди. Так, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаллю «За військову службу Україні».

Крім того, Президент вручив бойові прапори 64-му окремому гарматному артилерійському дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 26-му та 27-му окремим дивізіонам річкових катерів річкової флотилії Військово-Морських сил Збройних Сил України.