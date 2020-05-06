Вихід з карантину повинен бути плановим і помірним – Президент

В Україні за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей – 299. Водночас заразилося більше громадян, ніж у попередні дні, – 507. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді з представниками Кабінету Міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, що відбулася під головуванням Президента.

Володимиру Зеленському також доповіли про ситуацію з Житомирською вірусологічною лабораторією, яка нібито завантажена на сім-вісім днів наперед і збиралася зробити триденну перерву в тестуванні на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже поспілкувався з представниками лабораторії та вирішив менеджерські питання, які заважали проведенню тестування.

На нараді також порушували питання запуску транспорту, серед іншого – метрополітену. Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

«Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – понад півтисячі. Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки», – наголосив Президент України.