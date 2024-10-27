Війна не може закінчитися просто тишею на фронті: мають повернутися всі полонені й депортовані – Президент

У середу в Канаді розпочнеться тематична конференція, присвячена четвертому пункту Формули миру. Українська команда разом із партнерами працюватиме над питанням повернення українських дітей, яких викрала Росія. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на 76-й сесії Північної ради.

«Про декого з них ми знаємо, де вони, у яких умовах і як їх навчають забувати Україну, навіть обманом, кажучи, що в них немає родин. Але щодо більшості з них ми досі не знаємо, де вони зараз», – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, ідеться про десятки тисяч дітей, яких Росія викрала з окупованих територій України. Серед депортованих – діти з дитбудинків, ті, хто втратив батьків унаслідок російської агресії, та ті, кого розлучили з родинами під час російських фільтраційних заходів.

«Це одна з багатьох причин, із яких ця війна не може закінчитися просто тишею на фронті після кулуарних дискусій і приватних домовленостей купки політиків. Ми маємо повернути в Україну депортованих і полонених», – наголосив Президент.

Він подякував за підтримку Плану перемоги й закликав країни Північної Європи продовжувати тиск на Росію, підтримувати українських військових озброєнням і розбудовувати спільні й національні виробництва.

«Вільний світ має все необхідне, щоб захистити себе й усе, що люди цінують у житті. У нього є все – від моральної цілісності до військової сили. Усе, що потрібно, – це рішучість діяти, реалізовувати те, що необхідно для миру», – підсумував Володимир Зеленський.