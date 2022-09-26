Війна Росії проти України – це війна світоглядів – Олена Зеленська в інтерв’ю австралійському телебаченню

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю програмі 60 Minutes Australia закликала не толерувати війну як явище сучасного світу.

«Це війна світоглядів. З одного боку – російський агресор, з іншого – українці, які захищають тих, кого люблять», – зазначила дружина Президента.

Вона подякувала народу Австралії за підтримку України та розповіла, як живуть українці в умовах, коли своє життя треба відстоювати щодня.

«Зазвичай о цій порі року наші родини намагалися спланувати, що вони робитимуть на Різдво, як святкуватимуть Новий рік. Але зараз кожен новий відвойований день для нас – свято. Наше щоденне запитання: «Як ти?». І ми відповідаємо: «Тримаємося», – розповіла перша леді.

60 Minutes Australia – австралійська версія американської телевізійної програми 60 Minutes, включена до австралійської телевізійної Зали слави.