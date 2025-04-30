Війна Росії – загроза для всього вільного світу – Ірина Мудра під час виступу на AJC Global Forum

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра виступила на Глобальному форумі Американського єврейського комітету (AJC Global Forum 2025) у Нью-Йорку. Участь у заході взяли представники урядів, міжнародних організацій, лідери єврейських громад і дипломати.

У зверненні Ірина Мудра подякувала AJC і міжнародній єврейській спільноті за послідовну підтримку України з початку російської агресії у 2014 році.

Вона зазначила, що представники української єврейської громади також захищають Україну та віддають свої життя в боротьбі за незалежність держави.

«Росія веде війну не тільки проти України. Це війна проти шкіл, синагог, проти людської гідності. Це загроза для Ізраїлю, Європи, Сполучених Штатів і всього вільного світу», – сказала заступниця керівника Офісу Президента.

Ірина Мудра закликала допомогти звільнити всіх цивільних і військових полонених, повернути незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей, досягти справедливого й тривалого миру та напрацювати надійні гарантії безпеки для України.

«Лише завдяки колективним зусиллям ми зможемо зупинити це зло. Разом ми захищаємо не лише територію – ми захищаємо цінності вільного світу», – зазначила вона.

Українська делегація також провела низку зустрічей, зокрема із засновниками AJC, а також CEO комітету Тедом Дойчем, на яких обговорили конкретні пропозиції щодо того, як AJC може допомогти Україні в досягненні справедливого та сталого миру.

Крім того, Ірина Мудра взяла участь у спеціальному брифінгу в постійному представництві Нідерландів при ООН, присвяченому невідворотності покарання та відновленню справедливості. Вона поінформувала про роботу над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, прогрес у запуску Реєстру збитків і створенні компенсаційної комісії та стан розслідування міжнародних злочинів.

«Справедливий і тривалий мир має бути побудований на відповідальності, а не на амнезії. Наша колективна безпека залежить від наших спільних цінностей і від нашої готовності їх захищати. Історія судитиме всіх: тих, хто боровся за справедливість, і тих, хто відводив погляд. Настав час зробити правильний вибір», – підсумувала заступниця очільника Офісу Глави держави.