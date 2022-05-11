Війна завершиться тоді, коли Україна поверне все, що в неї відібрав агресор – Президент

Україна хоче повернути окуповані території, а також відстояти свободу й права людини, які намагається відібрати в українських громадян російський агресор. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами провідних університетів Франції, представниками академічних кіл і медіа.

«Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Нам не потрібно зайвого, тому що за всім треба слідкувати, треба мати тільки своє. Ми хочемо повернути мир у нашу державу, на нашу землю», – сказав він.

«Ми хочемо повернути свою землю, тому що з цим пов’язана наша історія, це повага до міжнародного права», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Україна вимушена виборювати право на життя ціною життів своїх громадян.

«Коли ми повернемо все, що нам належить, ми закінчимо цю війну. Бажано, щоб Росія почула (нас вона не чує) таких людей, як ви, чула лідерів світу. Щоб її посадили за стіл перемовин, і щоб вона зрозуміла невідворотність покарання й велику помилковість своїх кроків», – сказав Президент.

За словами Глави держави, будь-які переговори, зокрема й про мир, мають відбуватися шляхом діалогу, а не ультиматумів.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що можливості завершення війни дипломатичним шляхом зменшуються кожного разу, коли російські війська чинять страшні злочини щодо українців, як це сталося в Бучі та Маріуполі.