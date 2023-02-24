Виконання української формули миру дасть змогу перейти до дипломатичної фіксації завершення війни – Президент

Виконання всіх пунктів української формули миру дасть змогу відновити міжнародне право та перейти до дипломатичної фіксації завершення війни в Україні. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

Глава держави зазначив, що Україна планує провести установчий саміт щодо реалізації формули миру й нині триває робота над залученням до участі в ньому якомога більшої кількості країн світу.

За словами Володимира Зеленського, ідеться не лише про стратегічних партнерів України, але й про держави Латинської Америки, Африки, а також про Китай та Індію.

«Наше завдання – залучити абсолютно всіх і показати світові: ось вона, повага до територіальної цілісності, до Статуту ООН, до життя, до права людей жити. І я вважаю: що більше країн ми залучимо з усіх континентів світу, то більшою буде наша потужна підтримка», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що країни світу можуть підтримати окремі пункти формули миру, які, зокрема, стосуються ядерної безпеки та проблем довкілля.

«Ми це запропонували, там є фіксація миру або кінця війни. Там є цей пункт. Він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І це потрібний пакет безпеки для України, українців», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що одним із завдань української формули миру є гарантія безпеки для всієї Європи.

«Коли є виконання, значить, і повага до міжнародного права, просто до людей України. І якщо це буде виконуватися, усе одно ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до того моменту треба виконати всі пункти», – сказав Глава держави.