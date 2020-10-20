Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 13:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський взяв участь у відкритті сучасної льодової арени в Маріуполі: Це велика перемога для міста, для Донбасу і для всієї України

22 жовтня 2020 року - 21:33

Глава держави прибув з робочою поїздкою на Донбас

22 жовтня 2020 року - 17:51

Майже 30 років український народ дурили щодо земельної реформи, за цей час розкрадено 5 млн га – Глава держави в інтерв'ю українським телеканалам

22 жовтня 2020 року - 17:31

Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни – Президент

22 жовтня 2020 року - 17:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Донецької області
Робоча поїздка Президента України до Донецької області

22 жовтня 2020 року - 21:15

Перейти до всіх галерей

Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни – Президент

22 жовтня 2020 року - 17:14

Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни – Президент

Запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам.

«У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще», – зазначив Глава держави.

Президент зауважив, що вже сьогодні на Донбасі реалізують важливі інфраструктурні проекти.

За словами Володимира Зеленського, головне питання, яке турбує потенційних інвесторів, стосується ситуації з безпекою на Донбасі.

«Режим «тиші» працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна», – сказав він.

Глава держави нагадав, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі обговорювалася з інвесторами під час бізнес-форуму в Маріуполі торік. За його словами, бізнесу необхідно дати сигнал – інвестиції в Україну, зокрема в Донецьку та Луганську області, є безпечними.

Водночас Президент наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

«Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська», – сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що багато областей України, які теж потребують інвестицій, є мирними та безпечними. Саме це він прагне продемонструвати, запрошуючи іноземних лідерів відвідати разом з ним той чи інший регіон нашої країни.

«Я хочу їм показати, яка різна Україна – в Одесі, Вінниці, Західній Україні й особливо – на Донбасі. Мені дуже потрібно, щоб вони побачили, що є велика безпечна територія», – зазначив Президент.

Версія для друку