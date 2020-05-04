Винні у затримці виплат лікарям мають понести відповідальність – Президент

В Офісі Президента відбулася щоденна нарада з представниками Кабінету Міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, під головуванням Володимира Зеленського. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що вже другий день поспіль від коронавірусу одужує понад 200 людей. Водночас хворих за минулу добу зафіксовано більше, ніж за попередню, і ситуацію необхідно контролювати.

Володимир Зеленський порушив питання обіцяних доплат медикам, які не були перераховані в областях. У відповідь Міністерство охорони здоров’я повідомило, що всі гроші були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. До того ж Максим Степанов уже провів селекторну нараду для з’ясування причин невиплат. Здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету Міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, котрі працюють з хворими на COVID-19.

«Це тягнеться надто довго. Якщо місцева влада не може впоратися з нарахуванням обіцяних і справедливих доплат, треба шукати, хто нестиме відповідальність», – зазначив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що вже до п’ятниці виплати повинні бути здійснені, а міністерство має отримати звіт щодо кожного лікаря.