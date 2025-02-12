Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію до миру – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Довгий і непростий сьогодні день. Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково. І є також рішення щодо цін на ліки для наших людей – те, що потрібно так громадянам України. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я.

Друге за сьогодні. Дуже предметні перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Була розмова з Президентом Трампом – хороша розмова, детальна, я вдячний Президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів – дипломатичних, військових, економічних, і Президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Також була зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Бессентом – ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку й дасть новий поштовх нашим економічним відносинам. Ми плануємо всі деталі опрацювати так, щоб уже в межах Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками, зокрема віцепрезидентом Америки Венсом, – щоб у нас було готове бачення, як додамо більше безпеки і який документ може це зафіксувати.

І ще одне.

Сьогоднішній ракетний удар Росії по Україні – балістика, дрони. Якраз перед візитом американського міністра. На жаль, є втрати – мої співчуття рідним. Є постраждалі. І очевидно: треба працювати всім абсолютно, хто здатний допомогти з ППО, щоб посилити захист життів людей від російського терору. Війна, на жаль, триває. Захищати життя треба і треба захищати кожного дня. Ми робимо максимум, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає! І хто буде з нами в перший день миру.

Слава Україні!