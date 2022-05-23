Виступ керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Шановні учасники дискусії, шановні гості.

Дякую за честь відкрити цю зустріч. Вона присвячена одній з найактуальніших проблем сучасного світу.

Панель присвячена безпеці Європи. Я тут як офіційний представник України.

Більше немає сумнівів: Україна – це Європа. Шкода, що європейцям знадобилося вісім років, щоб усвідомити це. За ці вісім років був розтрощений світовий порядок, була незаконно змінена політична карта, десятки тисяч людей загинули, а мільйонам довелося тікати.

Але попри всі злочини російських солдатів у Бучі, Маріуполі, Чернігові та десятках інших місць ми постійно чуємо заклики до капітуляції заради миру у Європі. Деякі з наших партнерів досі пропонують нам поступитися агресору, щоб врятувати життя. Пропонують переговори щодо так званих територіальних суперечок.

Як можна вірити цьому, коли Росія демонструє відвертий намір знищити Україну? Як можна сподіватися на це, коли російські лідери громадської думки називають нас, українців, неправильними росіянами? Як на це можна очікувати з огляду на численні свідчення актів геноциду українців, вчинених російськими військами?

Україна не має територіальних суперечок із Росією. Росія просто окупувала й намагалася анексувати українські території. Цілком нелегально.

Більше за всіх ми прагнемо збалансованого та раціонального діалогу. Однак політична культура Росії не передбачає діалогу на рівних. Його основа – диктат. Мова грубої сили.

Більше за всіх у світі ми прагнемо миру. Але він має бути справедливим. Наш суверенітет і територіальна цілісність не підлягають компромісу. Ми маємо справу з ідеологіями та практиками, які дуже схожі на найгірші диктатури минулого століття. Історія вчить нас, що умиротворювати агресорів марно. Вони завжди сприймають миролюбство за слабкість. Вони вимагають більше з кожною наступною поступкою.

Тому є лише один спосіб не допустити переростання війни в Україні у континентальну та навіть світову війну – допомогти Україні перемогти. Вам не потрібно вести цю війну. Просто допоможіть нам це зробити. Інакше вам доведеться відправляти свої війська на битву.

Допомога Україні – це спосіб вирішити суперечності між політикою цінностей та realpolitik. Це спосіб дати чіткий сигнал потенційним агресорам: їхні дії не залишаться безкарними.

Отже, найближчою метою України є припинення жорстокої агресії Росії та забезпечення повного виведення її військ із наших земель.

Ми повинні знайти надійний спосіб стримати Росію від повторної агресії в майбутньому. Але світовий порядок майже зруйнований і розтрощений. ООН напівпаралізована присутністю Росії в Раді Безпеки. ОБСЄ втратила сенс існування. НАТО є єдиною інституцією, здатною забезпечити надійну парасольку безпеки своїм членам. Але деякі країни Альянсу все ще дозволяють Росії накладати вето на вступ України. Отже, ми повинні йти альтернативним шляхом.

Сьогодні я радий повідомити тут, у Давосі, що разом з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – дати деякі рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися та зробити свій внесок. Ми з нетерпінням чекаємо на залучення друзів України, які можуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації ініціативи. Наша мета – уникнути повторення історії, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України.

Враховуючи досвід Будапештського меморандуму, ми маємо на увазі, що майбутня угода повинна містити гарантії безпеки, а не запевнення. Це дуже важливо.

Жодні зобов’язання третіх сторін у сфері безпеки не можуть повністю замінити розвиток та підтримання Україною власної потужної оборонної спроможності.

Отже, перший блок гарантій безпеки пов’язаний із підвищенням спроможності України протистояти агресії.

Для посилення обороноздатності України держави-гаранти мають забезпечити наші Збройні Сили сучасним озброєнням та військовою технікою. Жодних обмежень чи політично мотивованих заборон. Нам потрібна зброя для захисту. Ми повинні бути спроможними протистояти будь-якій агресії. З 24 лютого російські війська вбили, закатували, зґвалтували та поранили майже сімсот українських дітей. Це лише ті, про яких ми точно знаємо. Тож імовірно – цифра набагато вища. Понад двісті тридцять тисяч дітей було депортовано до Росії. Ми повинні бути спроможними захистити наших дітей. Вони мають право жити в безпечній країні, і ми маємо забезпечити це право.

У межах своїх зобов’язань партнери можуть допомогти нам у сферах обміну розвідданими, інформаційної безпеки, кібербезпеки, безпеки на морі.

Ми вважаємо, що швидке відновлення оборонного потенціалу України є одним з важливих чинників запобігання новій можливій агресії. Росія завдала серйозної шкоди нашій економіці. І ми не можемо вкласти достатньо грошей в оборону в найближчі роки. Отже, нам знадобиться щорічна фінансова допомога. Для цілей реконструкції, а також для фінансування безпеки та оборони.

Наступний блок гарантій безпеки – санкції. Вони є ефективним інструментом для припинення російської агресії сьогодні та стримування її в майбутньому. Нинішні санкції мають діяти щонайменше до повного виведення російських військ з України. Їх пом’якшення та скасування має бути узгоджене з урядом України. Треба враховувати ризики відновлення військово-технічного потенціалу Росії.

Ми також вважаємо, що гарантії застосування превентивних санкцій мають бути забезпечені й у разі реальної загрози нашій державі. І, звісно, у разі агресії необхідно передбачити негайні та скоординовані санкції.

Фінальний блок гарантій безпеки пов'язаний з політико-дипломатичною підтримкою України. Включення України в багатосторонні дипломатичні процеси покращить нашу інтеграцію з міжнародною спільнотою. Передусім ідеться про якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу. Хочу наголосити, що ми не вважаємо, що так звані альтернативні формати інтеграції тут прийнятні.

Україна також підтримує створення коаліції відповідальних держав на кшталт «Друзі України» або «Антивоєнна коаліція U24», які будуть готові протягом 24 годин ефективно реагувати на порушення суверенітету й територіальної цілісності України.

Це означає надання необхідної військової та військово-технічної, фінансової та гуманітарної допомоги, а також запровадження санкцій проти країни-агресора протягом 24 годин.

Коли йдеться про гарантії безпеки для нас самих, ми не просимо. Ми пропонуємо нашим партнерам інвестувати у спільну безпеку. Спочатку європейську. А в майбутньому ця система може стати основою нової глобальної архітектури безпеки.

Дякую за ваш час.

