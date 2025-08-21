Виступ Президента на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Безпека»

Слава Україні!

Шановні наші воїни, шановні наші ветерани!

Усі, хто тут, в Україні, хто з Україною, з нашими захисниками, з нашими захисницями!

Радий вас вітати всіх і, продовжуючи цю традицію – традицію ветеранських форумів напередодні Дня Незалежності України, я хочу розпочати цьогорічний форум із найголовнішого – із вдячності та оплесків кожному й кожній із вас, кожному й кожній, хто на захисті нашої держави, нашої незалежності. Ми пам’ятаємо: незалежна Україна є завдяки тим, кому не байдуже, що буде з Україною. Дякуємо всім вам!

І окремо я хотів би сьогодні подякувати Марку. Маю честь. Я дякую тобі за те, що Генеральний секретар НАТО сьогодні зі своєю командою тут і він підтримав цю пропозицію. Я дуже хотів, щоб ти був присутнім сьогодні тут, на форумі ветеранів. Для нас це честь. Дякуємо!

Шановні присутні!

Багато хто з нас, коли був дитиною, чув слово «ветеран». І це було про людей поруч. Про наших рідних, які пройшли війну – Другу світову війну. І це були люди вже поважного віку – як, наприклад, мій дідусь, який воював проти нацистів. Ми бачили їх, ми бачили, як далеко війна. Вони рідко згадували війну. Але завжди пам’ятали тих, хто пройшов із ними цю війну. Вони пишались, що захистили життя. Але ніколи не робили із цього культу. І ніколи не думали, що війна може повернутись і знову може стати для Європи чимось звичайним, і що їхні онуки – молоді покоління – знову воюватимуть, і їх теж називатимуть ветеранами. І що прийде таке саме зло, тільки цього разу – рашизм. 2014 рік. 2022 рік. Для України це зараз уже довше, ніж Друга світова війна. І ніхто ще не знає, коли буде завершення цієї війни – Війни за Незалежність України. Але ми робимо все, щоб це було не колись там, а якнайшвидше. Це дуже важливо. І головне, щоб завершилось реальною безпекою для вже наших дітей, наших онуків. Але справедливо завершилось. Це важливо – з повагою до України, до українців, до всіх вас, до наших воїнів, до ветеранів. Я не сумніваюсь, що Україна захистить свою незалежність. Фактично ми вже, ви вже захистили незалежність. Ми вже об’єднали навколо України й навколо нашого такого сміливого народу всю Європу й багато інших країн світу. Зараз наше завдання – зробити так, щоб нашим дітям, нашим онукам, нашим наступним поколінням українців не довелось проходити через війну. Ключ до цього – гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо разом із нашими партнерами. Сьогодні тут Марк, і він наш великий друг, великий друг України, і ми разом із ним, разом з іншими лідерами Європи, разом зі Сполученими Штатами Америки, разом із коаліцією наших партнерів – понад 30 країн – готуємо важливі, такі важливі для України гарантії безпеки. Я впевнений, це буде. І це буде на основі нашої сильної армії передусім, а отже – на основі вашого досвіду, досвіду бойових результатів – ваших і ваших побратимів, сотень тисяч українців, українок, які зараз на фронті, які на бойових завданнях чи вже повернулись із честю з війни.

Я не хочу зараз говорити про виклики, ви їх знаєте, про цифри, відсотки, статистику. Про це ми сьогодні почуємо від наших урядовців. Почуємо пропозиції, ініціативи, рішення. І це важливо. Та не менш важливо, аби ви знали та щоб кожен і кожна з вас – ви відчували, наскільки вся Україна завдячує вам. І що ми сподіваємось, що ви й надалі будете з Україною – зміцнювати Україну, працювати, берегти для України, для всіх наших наступних поколінь знання про те, що сміливість справді змінює історію та захищає право на життя для народів. Я дякую вам! Та прошу завжди шанувати пам’ять усіх наших хлопців і всіх наших дівчат, які віддали своє життя заради нас. Прошу зараз ушанувати хвилиною мовчання їхню пам’ять.

Дякую.

Слава Україні!