Виступ Президента України на координаційній онлайн-зустрічі з лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії

Дуже дякую.

Каролю!

Дорогі друзі – Гітанасе, Едгарсе, Аларе, дорога Метте!

Я радий бачити вас усіх.

Сьогодні в Україні весь день тривали рятувальні операції після російського удару – дуже жорстокої атаки. Лише в Києві загинули 19 людей, серед них чотири дитини. І багато – десятки – поранених. Було майже 600 дронів і 31 ракета, зокрема балістичні. Київ постраждав найбільше. Багато будівель було зруйновано або пошкоджено. Серед них – офіси Євросоюзу та Британської Ради в Україні, а також Посольство Азербайджану. І цей удар, ви знаєте, дуже промовистий. Це відповідь Путіна на заклики світу зупинити війну. Росія відмовилася припиняти вбивства – вони навіть сказали «ні» Президенту Трампу.

Ми бачимо негативні сигнали від Росії щодо можливого саміту на рівні лідерів.

Чесно кажучи, ми вважаємо, що Путін досі зацікавлений лише у продовженні цієї війни. Саме тому нам потрібен новий сильний тиск на Росію – жорсткі санкції, сильні тарифи як з боку Європи, так і з боку Америки.

Каролю, пане Президенте, ви будете у Вашингтоні, як ви казали, і це важливо.

Важливо, щоб Президент Трамп бачив, що ми у Європі єдині у своєму прагненні завершити війну та готові працювати разом, аби покласти їй край і забезпечити безпеку. Ми домовилися з Президентом Трампом, що Америка буде частиною гарантій безпеки. Це добре, і це надзвичайно важливе рішення. Президент Трамп вважає, що європейці повинні очолити цей процес, але Америка готова долучитися й допомогти координувати його.

Наші радники з питань нацбезпеки активно працюють. Я сподіваюся, що всі ваші країни приєднаються до цієї роботи. Нам потрібні міцні й реальні гарантії безпеки та спільне розуміння того, що Путін заслуговує на ще більший тиск. Тож я думаю, що важливо надсилати єдині сигнали.

Якщо Путін погодився на двосторонній або тристоронній формат, то ми повинні продовжувати тиск, щоб це відбулось. Лише на рівні лідерів війну справді можна зупинити.

Коли ми були у Вашингтоні, Президент Трамп і я погодилися: ще кілька тижнів, і час діяти. Цього понеділка виповниться два тижні з моменту нашої зустрічі.

Путін не виконав того, що казав. Час рухатися далі. Нам потрібен сильний спільний сигнал. І дуже допомогло б, якби цей сигнал також пролунав від вас, дорогі друзі.

Америка готова стояти разом із Європою – вони це підкреслили – у наданні гарантій безпеки, тож Європа не повинна втратити цю можливість – вона має визначити реальні основи для спільних дій.

Ми всі погоджуємося, що українська армія стане фундаментом майбутньої безпеки. Це охоплює довгострокове фінансування українських військових, постачання зброї та виробництво озброєнь.

Тому наші напрями співпраці мають залишатися активними, і це стосується і данської моделі – дякую тобі, Метте, іще раз, – і всіх ваших напрямів роботи у виробництві зброї в Україні. Я також щиро вдячний країнам Балтії. Наша спільна логістична робота з Польщею також відіграє критично важливу роль.

І коли ми говоримо про гарантії безпеки, нам потрібні чіткі відповіді: хто допоможе нам захищатися на землі, у повітрі та на морі, якщо Росія знову нападе. І як саме ви можете взяти участь – я прошу вас визначити свою роль.

Зрештою, США та Президент Трамп також очікуватимуть цього від вас – щоб кожна країна у Європі чітко визначила свій внесок. І, звичайно, я прошу вас подумати про це.

І я думаю, що наступного тижня ми зможемо отримати деякі деталі. Радники з питань нацбезпеки підготують базову інфраструктуру для гарантій безпеки. Це складно, тому що наші військові сьогодні знову мали онлайн-зустріч. Я думаю, що без зустрічі на рівні лідерів ми цього не досягнемо. На мою думку – із того, що я бачу та чую щодня. Також я провів зустрічі з деякими керівниками армій: адмірал Радакін приїжджав із Великої Британії тощо. І справді я думаю, що наступного тижня ми зможемо покласти на стіл базову інфраструктуру, а потім побачити роль кожної країни, яка входить до коаліції охочих. Йдеться не про три чи п’ять країн – ви їх знаєте, Е3, Е5 тощо. Йдеться про всі наші 30 країн. Нам потрібні всі країни на нашому боці.

Дякую!