Виступ Президента України Володимира Зеленського на презентації платформи United24 у Вашингтоні

Вітаю, Вашингтоне!

Сьогодні – 100 днів повномасштабної війни Росії проти нас, проти України.

Я хочу розказати вам одну історію, щоб ви зрозуміли, що означає для нас ця війна. Я хочу розказати вам про Світлану Клименко. Вона працює медичною сестрою в лікарні міста Іванків неподалік нашої столиці.

24 лютого, у перший день російського вторгнення, Світлана втратила чоловіка. Він працював фельдшером екстреної медичної допомоги та поїхав на виклик у тому районі, де російські війська намагалися наступати на Київ. З того дня, першого дня війни, він вважається зниклим безвісти. Війна забрала й іншу найріднішу людину Світлани – її сина. Він загинув у Маріуполі.

Світлана провела понад місяць в окупації, доки її місто – Іванків – не було звільнене від російських загарбників. Попри біль втрат вона не здалася. Вона виконувала свою роботу. Просто свою роботу. Увесь час окупації вона працювала в лікарні Іванкова й допомагала рятувати людей.

Коли я зустрівся з нею нещодавно, вона сказала мені, що саме ця робота допомагала їй триматися. Порятунок інших став сенсом її життя. Світлана продовжує працювати й зараз.

Як і тисячі лікарів та медичних сестричок, які з 24 лютого рятують людей. Дітей, жінок, літніх людей. Бо Росія не шкодує нікого.

Ми маємо зробити все, щоб їх підтримати. Щоб їм було чим лікувати, щоб їм було де лікувати, щоб у нас з'явилися броньовані швидкі, захищені від російських військ, які їх розстрілюють.

Російська армія дуже жорстока. Вона намагається не лише вбити якнайбільше людей, а й руйнувати всю інфраструктуру, необхідну для життя. Мости й дороги, будинки та лікарні, школи й фабрики. Випалені міста, знищені ракетами університети й пологові будинки. Руїни – це все, що залишається після російських військових.

Але люди повинні мати куди повертатися. Вже зараз. Уже сьогодні. Ось чому я ініціював створення спеціальної платформи United24. Це не просто фандрейзинг. Це також одна з можливостей довести Росії, що зло не зможе перемогти.

Тисячі поранених потребують допомоги. Тисячі обʼєктів потребують відновлення.

Пані та панове, ви можете до цього долучитися.

Оберіть для себе, як саме. Відбудовуючи міст до Ірпеня, фото якого облетіло весь світ, чи купуючи обладнання, завдяки якому Світлана Клименко та її колеги зможуть врятувати багато життів.

Ваша допомога буде передана швидко, використана максимально ефективно та прозоро. Ми гарантуємо, що завдяки цим внескам ваші імена назавжди залишаться в історії України, історії захисту свободи та демократії.

Будь ласка, долучайтеся до United24 сьогодні.

Я дякую всім!

Слава Україні!