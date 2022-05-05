Виступ Президента Володимира Зеленського на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві

Шановні пані та панове!

Після десяти тижнів повномасштабної війни Російської Федерації проти України наша зустріч у такому форматі і з такою метою доводить, що Україна, Європа й увесь вільний світ – на шляху до спільної перемоги

Наша держава зберігає повну функціональність. Наш континент об'єднаний. Мільйони й мільйони людей у світі підтримують нас заради того, щоб тиранія програла.

Збройні Сили України та всі наші героїчні захисники хоробро й твердо захищають свободу на полі бою. Але те, чим завершиться ця жорстока війна, вирішується не тільки на полі бою. А ще й у площині економіки, фінансів, гуманітарної підтримки, здатності забезпечити нормальне життя на вільній від ворога території, у відбудові того, що зруйнувала російська армія.

Свобода має демонструвати наочно, що вона захищає та забезпечує людей краще, ніж тиранія, яка десятки років насолоджувалася масштабним потоком грошей за нафту, газ та іншу сировину.

Саме так свобода виграє. Саме тому ця конференція важлива для всіх у Європі. І стратегічно важлива, і тактично.

Перше. Потрібен достатній фінансовий ресурс, щоб українці й українки були забезпечені всім необхідним, поки війна триває. Українська держава як розпорядник цих коштів забезпечить усі нагальні потреби – як оборонні, так і соціальні та гуманітарні.

Друге. Ми вже готуємо масштабний План відновлення України після війни й потребуємо стратегічного міжнародного плану підтримки для України, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла. Це гроші, це технології, фахівці й можливості для зростання, які необхідні для повернення безпечного життя, для модернізації та соціального розвитку.

Це будуть інвестиції у стабільність усього центру та сходу Європи. Щоб агресор знав, що не зламає силу Європи та всіх вільних народів. І щоб усе зруйноване війною було відбудоване на високому рівні.

Відновлення України зараз має стати таким же історичним прикладом для нашого часу й майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після Другої світової війни. І такі інвестиції вільного світу, якщо вони будуть швидкими, якщо вони будуть достатніми, означатимуть, що мільйони наших людей, які стали вимушеними переселенцями через цю війну, зможуть повернутися додому.

Ми пропонуємо нашим партнерам – цивілізованим і відповідальним державам – узяти шефство над тими регіонами, над тими містами, над тими галузями України, які постраждали від розв'язаної Росією війни. Взяти шефство, щоб разом з нами забезпечити повноцінне відновлення цих регіонів, наших міст, містечок і галузей.

Такий проект шефства може створити новий і так само історичний приклад взаємодії й партнерства між державами вільного світу, між регіонами, містами й компаніями Європи та демократичних країн.

Третє. Потрібен швидкий рух України у Європейський Союз через статус кандидата, який має бути наданий саме зараз – в умовах війни. У межах спеціальної скороченої процедури набуття членства в ЄС. Бо ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі. Більше об'єднання – це потужна відповідь. І тому членство України у Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками.

Я знаю, що ми до цих кроків готові. І ви також це знаєте. І впевнений, що більшість із вас, європейських лідерів, також до цього готові.

Пані та панове!

Я дуже вдячний Польщі та Швеції, Премʼєр-міністру Матеушу Моравецькому та Премʼєр-міністерці Магдалені Андерссон за організацію цієї важливої донорської конференції високого рівня.

Я дуже вдячний Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю і Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, яке робить Європу справді захисником найголовнішого – свободи.

Вдячний усім учасникам Конференції за те, що ви поруч із нами у цій війні за вільне та демократичне життя для мільйонів людей. Не тільки для України. А й для всіх нас, кому ще тиранія може загрожувати.

Я вірю, Європа сьогодні покаже свою силу. Ви покажете свою силу. Зокрема й міжнародні інституції – інституції ООН, представники яких присутні з нами зараз і можуть бути ще дієвішими. Бо це – для нашої спільної свободи.

Дякую за увагу.

Слава Україні!