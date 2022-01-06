Вітання Глави держави військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Управління державної охорони України

Шановні військовослужбовці та ветерани!

Щиро вітаю вас з 30-ю річницею від дня заснування Управління державної охорони України.

Державна охорона має багату звитягами історію. Адже її суспільне визнання й авторитет вигартовувались у непростих умовах становлення незалежності України.

Самовіддане служіння українському народові, рішучий захист інтересів суспільства й держави, постійна готовність прийти на допомогу та заступити шлях злу – все це стало відмітною рисою охоронного відомства.

Управління є невід'ємною складовою сектору безпеки і оборони, йому належить важлива роль у забезпеченні стабільного розвитку нашої країни та функціонуванні органів державної влади, особливо під час військової агресії проти нашої держави та зростання терористичних загроз.

Ви одними із перших серед правоохоронних органів і військових формувань виступили на захист територіальної цілісності та незалежності України у 2014 році і сьогодні в районі проведення операції об'єднаних сил самовіддано виконуєте завдання, забезпечуючи у бойовій обстановці безпеку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Ваша служба пов'язана з необхідністю адекватно реагувати на найскладніші ситуації, вимагає знань, мужності, вміння володіти собою, брати на себе відповідальність за прийняття непростих рішень, а за потреби – ризикувати життям.

Кожного дня особисто бачу вашу роботу, виклики й проблеми, з якими доводиться стикатися й вирішувати швидко, рішуче, професійно. Дякую кожному за патріотизм, мужність, вірність честі й військовій присязі.

Бажаю всім міцного здоров'я, злагоди, благополуччя і незламної віри в нашу перемогу та світле майбутнє держави.

Добробуту та щастя вам і вашим родинам.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ