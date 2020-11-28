Вітання Президента іудеям України

Шановна єврейська громадо України!

Прийміть мої щирі вітання з радісним та сповненим найкращих сподівань святом – Ханукою.

На згадку про знакову для єврейського народу подію, що сталася понад два тисячоліття тому, іудеї запалюють у своїх домівках свічки як символ перемоги світла над темрявою, над злом та несправедливістю, а в синагогах звучить молитва подяки Всевишньому.

У ці дні ми вкотре переконуємось: ніщо не здатне побороти бажання народу жити вільно, зберігаючи духовну і національну самобутність.

Нехай світло Хануки сповнить кожного вірою у свої сили, надасть упевненості та оптимізму.

Бажаю всім достатку в оселях, злагоди в родинах і міцного здоров’я.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ