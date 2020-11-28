Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів
Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів

28 листопада 2020 року - 11:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента іудеям України

10 грудня 2020 року - 16:11

Новий період у системі шкільного харчування: Олена Зеленська взяла участь у нараді Кабміну щодо реформування галузі

10 грудня 2020 року - 16:02

Заступник керівника Офісу Президента обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні перспективи оборонної співпраці

10 грудня 2020 року - 15:16

Президент підписав указ щодо підготовки заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи

9 грудня 2020 року - 20:55

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Глави держави на Донеччину
Робоча поїздка Глави держави на Донеччину

6 грудня 2020 року - 17:38

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента іудеям України

10 грудня 2020 року - 16:11

Шановна єврейська громадо України!

Прийміть мої щирі вітання з радісним та сповненим найкращих сподівань святом – Ханукою.

На згадку про знакову для єврейського народу подію, що сталася понад два тисячоліття тому, іудеї запалюють у своїх домівках свічки як символ перемоги світла над темрявою, над злом та несправедливістю, а в синагогах звучить молитва подяки Всевишньому.

У ці дні ми вкотре переконуємось: ніщо не здатне побороти бажання народу жити вільно, зберігаючи духовну і національну самобутність.

Нехай світло Хануки сповнить кожного вірою у свої сили, надасть упевненості та оптимізму.

Бажаю всім достатку в оселях, злагоди в родинах і міцного здоров’я.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Версія для друку