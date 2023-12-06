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Україна боротиметься за власні інтереси й за справедливі інтереси кожної вільної нації – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна боротиметься за власні інтереси й за справедливі інтереси кожної вільної нації – звернення Президента Володимира Зеленського

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Участь Президента у заходах до Дня Збройних Сил України
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Вітання Президента іудеям України

7 грудня 2023 року - 17:00

Шановна єврейська громадо України!

Сердечно вітаю вас із нагоди Хануки — свята торжества віри й добра.

Свята свободи і гідності, мудрості й мужності, загартованої у важких випробуваннях.

Священні ханукальні вогні, які запалюються в ці дні, знову нагадують про світло, що завжди долає зло і темряву, про цінність життя, за яке варто боротися.

На долю українського і єврейського народів випало чимало лиха. Але попри все рішучість та готовність захищати своє демонструють усьому світові нашу силу, нашу міць і незламність.

Цінуємо внесок єврейської громади у розвиток Української держави, яка сьогодні у мужній боротьбі утверджує своє право на незалежність та демократію.

Бажаю вам міцного здоров'я, злагоди і щедрої долі.

 

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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