Вітання Президента іудеям України

Шановна єврейська громадо України!

Сердечно вітаю вас із нагоди Хануки — свята торжества віри й добра.

Свята свободи і гідності, мудрості й мужності, загартованої у важких випробуваннях.

Священні ханукальні вогні, які запалюються в ці дні, знову нагадують про світло, що завжди долає зло і темряву, про цінність життя, за яке варто боротися.

На долю українського і єврейського народів випало чимало лиха. Але попри все рішучість та готовність захищати своє демонструють усьому світові нашу силу, нашу міць і незламність.

Цінуємо внесок єврейської громади у розвиток Української держави, яка сьогодні у мужній боротьбі утверджує своє право на незалежність та демократію.

Бажаю вам міцного здоров'я, злагоди і щедрої долі.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ