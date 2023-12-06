Вітання Президента іудеям України

Шановна єврейська громадо України!
Сердечно вітаю вас із нагоди Хануки — свята торжества віри й добра.
Свята свободи і гідності, мудрості й мужності, загартованої у важких випробуваннях.
Священні ханукальні вогні, які запалюються в ці дні, знову нагадують про світло, що завжди долає зло і темряву, про цінність життя, за яке варто боротися.
На долю українського і єврейського народів випало чимало лиха. Але попри все рішучість та готовність захищати своє демонструють усьому світові нашу силу, нашу міць і незламність.
Цінуємо внесок єврейської громади у розвиток Української держави, яка сьогодні у мужній боротьбі утверджує своє право на незалежність та демократію.
Бажаю вам міцного здоров'я, злагоди і щедрої долі.
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ