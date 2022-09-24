Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Героїзм і мужність наших воїнів не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського
Героїзм і мужність наших воїнів не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського

24 вересня 2022 року - 22:03

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента іудеям України з нагоди Рош-Гашана

25 вересня 2022 року - 18:00

Героїзм і мужність наших воїнів не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського

24 вересня 2022 року - 21:59

Перша леді України відвідала Меморіал 9/11 та Український музей у Нью-Йорку, де розповіла про стан українських музейних закладів

24 вересня 2022 року - 14:21

Орденами «Золота Зірка» відзначаємо тих, хто творить історію нашої держави й нашого народу – Президент України

24 вересня 2022 року - 08:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно

24 вересня 2022 року - 08:10

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента іудеям України з нагоди Рош-Гашана

25 вересня 2022 року - 18:00

Шановна єврейська громадо України!

Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Рош-Гашана — Нового 5783 року.

У ці святкові дні звучать молитви до Всевишнього про милосердя, прощення та успіх на шляху до нових звершень.

Єврейська громада є повноправним і шанованим учасником громадського життя. Сьогодні ваш внесок у мужню та героїчну боротьбу Української держави за власну свободу і незалежність є дуже важливим.

Високо ціную зусилля іудейських релігійних організацій, спрямовані на духовну й гуманітарну підтримку співвітчизників у часи російської воєнної агресії. Разом ми обов’язково наблизимо нашу Перемогу.

Бажаю всім щасливого, гарного та солодкого нового року.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Версія для друку