Вітання Президента іудеям України з нагоди Рош-Гашана

Шановна єврейська громадо України!

Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Рош-Гашана — Нового 5783 року.

У ці святкові дні звучать молитви до Всевишнього про милосердя, прощення та успіх на шляху до нових звершень.

Єврейська громада є повноправним і шанованим учасником громадського життя. Сьогодні ваш внесок у мужню та героїчну боротьбу Української держави за власну свободу і незалежність є дуже важливим.

Високо ціную зусилля іудейських релігійних організацій, спрямовані на духовну й гуманітарну підтримку співвітчизників у часи російської воєнної агресії. Разом ми обов’язково наблизимо нашу Перемогу.

Бажаю всім щасливого, гарного та солодкого нового року.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ