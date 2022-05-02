Вітання Президента мусульманам України

Шановна мусульманська громадо!

Сердечно вітаю вас з нагоди свята Рамазан-Байрам, що знаменує завершення посту та місяця особливої молитви.

Для послідовників ісламу — це період отримання духовного досвіду та зміцнення віри. Особлива увага приділяється нужденним та доброчесності.

Цього року радість свята затьмарена страшною війною, яка прийшла на українську землю. На захист Батьківщини стало усе наше багатонаціональне суспільство. Мусульманська спільнота пліч-о-пліч з представниками інших етносів і віросповідань мужньо дає відсіч російському агресору.

Упевнений, що такою потужною єдністю ми збережемо та відбудуємо наш дім, нашу прекрасну Україну.

Бажаю усім вам наснаги у добрих справах та вчинках задля спільної перемоги над ворогом.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ