Вітання Президента мусульманам України

Священний місяць Рамадан добіг кінця. Хочу побажати всім мусульманам України і світу благословенного свята Ід аль-Фітр, спокою для кожної сім’ї та безпеки для всіх народів.

Уже третій рік поспіль мусульмани України відзначають це велике свято в умовах повномасштабної агресії Росії. Хтось захищає своїх близьких і свою країну на передовій, хтось переживає цей час в умовах постійних російських знущань. Окупація Криму і репресії – зло, від якого страждають кримські татари.

Нехай цьогорічний Ураза-байрам наблизить мир для всіх, хто потерпає від війни. Сподіваємося, шо завдяки єдності цивілізованих людей у світі якнайшвидше запанує надійний мир для кожного народу, який його прагне.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ