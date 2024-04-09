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Вітання Президента мусульманам України

10 квітня 2024 року - 19:33

Священний місяць Рамадан добіг кінця. Хочу побажати всім мусульманам України і світу благословенного свята Ід аль-Фітр, спокою для кожної сім’ї та безпеки для всіх народів.

Уже третій рік поспіль мусульмани України відзначають це велике свято в умовах повномасштабної агресії Росії. Хтось захищає своїх близьких і свою країну на передовій, хтось переживає цей час в умовах постійних російських знущань. Окупація Криму і репресії – зло, від якого страждають кримські татари.

Нехай цьогорічний Ураза-байрам наблизить мир для всіх, хто потерпає від війни. Сподіваємося, шо завдяки єдності цивілізованих людей у світі якнайшвидше запанує надійний мир для кожного народу, який його прагне.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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