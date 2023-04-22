Вітання Президента мусульманам України з нагоди свята Рамазан-Байрам

Шановні співвітчизники!

Сердечно вітаю з нагоди свята розговіння Рамазан-Байрам, що є символом таких людських чеснот, як чуйність, допомога нужденним та знедоленим.

У час великих випробувань, які випали на долю нашої країни, ісламська спільнота України, як і увесь український народ, демонструє патріотизм та робить усе можливе для захисту незалежності і територіальної цілісності держави.

Переконаний, що в єдності ми неодмінно переможемо і на рідну землю прийде довгоочікуваний мир.

Бажаю міцного здоров’я, непохитної віри, гармонії та достатку.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ