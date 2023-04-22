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Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції – звернення Президента України
Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції – звернення Президента України

22 квітня 2023 року - 21:23

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Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції – звернення Президента України

22 квітня 2023 року - 21:21

Андрій Єрмак провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками голів урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником Президента Фінляндії

21 квітня 2023 року - 21:16

Вітання Президента мусульманам України з нагоди свята Рамазан-Байрам

21 квітня 2023 року - 20:00

Зараз усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні – звернення Президента України

21 квітня 2023 року - 19:02

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Участь Президента України в Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві
Участь Президента України в Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві

20 квітня 2023 року - 16:49

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Вітання Президента мусульманам України з нагоди свята Рамазан-Байрам

21 квітня 2023 року - 20:00

Шановні співвітчизники!

Сердечно вітаю з нагоди свята розговіння Рамазан-Байрам, що є символом таких людських чеснот, як чуйність, допомога нужденним та знедоленим.

У час великих випробувань, які випали на долю нашої країни, ісламська спільнота України, як і увесь український народ, демонструє патріотизм та робить усе можливе для захисту незалежності і територіальної цілісності держави.

Переконаний, що в єдності ми неодмінно переможемо і на рідну землю прийде довгоочікуваний мир.

Бажаю міцного здоров’я, непохитної віри, гармонії та достатку.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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