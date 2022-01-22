Вітання Президента особовому складу, ветеранам зовнішньої розвідки

Шановні друзі!

Вітаю вас із професійним святом — Днем зовнішньої розвідки України.

Здійснення ефективної політики вимагає своєчасного виявлення і нейтралізації загроз національній безпеці України, оперативного реагування на виклики, що постають перед державою.

Вісім років Україна змушена вести війну із сильним та підступним ворогом — путінською Росією. Вистояти й успішно стримати агресора — відповідальне завдання для всіх нас, українців.

Ваша упереджувальна інформація дає також можливість Україні вчасно відслідковувати глобальні тенденції у світовій економіці, еволюцію і динаміку намірів ключових геополітичних гравців задля розбудови найефективніших моделей взаємин з ними.

Вірю, що введена в дію Національна розвідувальна програма на 2021 — 2025 роки допоможе зміцнити розвідувальні спроможності України, наблизити нас до перемоги. Висловлюю вам щиру вдячність за самовіддану службу і бажаю міцного здоров’я, нових звершень, успішного втілення планів і задумів, оптимізму та впевненості в майбутньому.

Добра, щастя і благополуччя вашим рідним і близьким.

Мирної, сильної, процвітаючої України всім нам.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ