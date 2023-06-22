Вітання Президента працівникам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з професійним святом

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні відзначаємо в нашій державі день дуже важливих, дуже ефективних наших воїнів – День Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. І дякуємо їм!

Звичайно, поки засекречено більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України. Але це дійсно круті операції, і хочу, щоб усі в Україні це знали і цим пишалися. Деталі розкажемо після нашої перемоги. Розкажемо, скільки та яких ворогів вони знищили, як не давали спокою російським убивцям і колаборантам на окупованій території, як звільняли нашу землю й наших людей. Це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди в районах бойових дій. За час війни понад 250 «альфівців» уже відзначені державними нагородами, пʼятеро воїнів – званням Героя України, із них четверо – посмертно.

Сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя ще двом спецпризначенцям «А» СБУ. І всі вони справжні наші, українські воїни! Взірцева українська сила! Дякую вам, хлопці! Дякую кожному!

Вітаю вас із вашим днем і пишаюся вами! Бажаю всім вам якнайбільше знищити ворогів і всім нам із вами, усій нашій Україні – якнайшвидше перемогти.

Слава вам, герої!

Слава Україні!