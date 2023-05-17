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Вітання Президента резервістам України

18 травня 2023 року - 09:01

Шановні воїни-резервісти!

Вітаю вас із Днем резервіста України.

Сьогодні ми вшановуємо справжніх патріотів – громадян України, які, перебуваючи у військовому резерві, уже на початку повномасштабної російської агресії оперативно поповнили лави Збройних Сил України та інших військових формувань і стали на захист Вітчизни.

Досвід резервістів України, їх професіоналізм та впевненість дали змогу суттєво підсилити військові підрозділи в перші й найважчі дні війни і дати рішучу відсіч російським загарбникам.

Сьогодні українські військовослужбовці-резервісти продовжують успішно виконувати бойові завдання у складі військових частин і підрозділів сил оборони, знищуючи ворога на всіх напрямках.

Дякую вам за звитягу, мужність і самопожертву, які ви щоденно демонструєте, боронячи рідну землю.

Схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг.

Бажаю воїнам-резервістам незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава українським резервістам!

Слава Україні!

 

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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