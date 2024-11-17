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Вітання Президента сержантському складу Української армії

18 листопада 2024 року - 09:55

Шановні сержанти і старшини!

Вітаю вас із професійним святом — Днем сержанта Збройних Сил України.

Фахові й сильні сержанти і старшини завжди є справжньою опорою для офіцерів та зразком у виконанні завдань для всього особового складу підрозділів — для всіх українських солдатів.

Хоробрість наших воїнів, стійкість кожного підрозділу — це багато в чому результат роботи сержантів і старшин, саме їх уміння організувати солдатські колективи. Ця особлива роль у діяльності військових підрозділів, відвага та бойова майстерність кожного сержанта, кожного старшини і є передумовою можливості всієї нашої держави досягти своїх завдань.

Від імені всього українського народу дякую вам за професіоналізм та самовіддане виконання військового обов'язку, які ви демонструєте в захисті нашої держави, за лідерство у військових підрозділах і турботу про солдатів.

Схиляємо голови перед пам’яттю наших героїв, які віддали своє життя на полі бою заради України. Наші люди завжди шануватимуть їх подвиг.

Упевнений, що сержантський корпус Збройних Сил України й надалі надійно стоятиме на захисті рідної землі.

Бажаю всьому сержантському складу українського війська незмінно відчутних результатів у захисті незалежності і суверенітету України та вдячності солдатів.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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