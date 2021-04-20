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Вітання Президента співробітникам та ветеранам Державної прикордонної служби України

30 квітня 2021 року - 09:01

Дорогі друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем прикордонника України. На сьогодні прикордонник України – не лише обличчя країни для осіб, які перетинають державний кордон у пунктах пропуску, це насамперед захисник держави, відповідальний перед Українським народом за непорушність і незмінність лінії державного кордону, забезпечення його безпеки.

Охорона державного кордону потребує координації діяльності військових формувань та правоохоронних органів, вжиття заходів з протидії злочинності, незаконній міграції, тероризму, відстоювання недоторканності зовнішніх рубежів нашої країни.

Виконуючи свій почесний обов'язок, ви даєте змогу нашим співвітчизникам мирно працювати, мріяти, будувати майбутнє.

Схиляємо голови перед героями-прикордонниками, які віддали життя за Україну. Будьмо гідними їх пам'яті!

Зичу усім співробітникам, ветеранам прикордонної служби міцного здоров'я, оптимізму і нових успіхів в ім'я сильної і непереможної Української держави.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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