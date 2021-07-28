Вітання Президента учасникам, організаторам і гостям 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю

Шановні друзі!

Сердечно вітаю вас із відкриттям 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Приємно, що Одеський кінофорум став надзвичайно важливою культурною подією, яка сприяє розвиткові національного кіно, його інтеграції до європейського культурного простору, міжнародній співпраці кінематографістів.

Вдячний організаторам фестивалю за активну громадянську позицію, натхнення в популяризації вітчизняних фільмів, підтримці творчої молоді.

Мені близький девіз фестивалю - «Кіно у твоїй ДНК», адже це і про мене, і про багатьох співвітчизників, у ДНК яких є ген любові до кіно.

Вірю в потужний талант українських митців і переконаний, що нинішнє покоління кінематографістів здобуде нашому кіно світову славу.

Бажаю усім удачі, щастя і незабутніх вражень від перегляду.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ