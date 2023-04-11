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Вітання Президента ученим, працівникам та ветеранам ракетно-космічної галузі України

12 квітня 2023 року - 09:00

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників ракетно-космічної галузі України.

Завдяки професіоналізму та наполегливій праці колективів учених і працівників підприємств ракетно-космічна галузь України є однією з провідних та найбільш наукоємних у вітчизняній економіці, а наші виробники ракетоносіїв мають вагу на світовому ринку космічних послуг та забезпечили нашій державі гідне місце серед провідних космічних держав світу.

В умовах відсічі російській збройній агресії підприємства космічної галузі активно виконують оборонні замовлення і забезпечують складові сектору оборони України сучасною ракетною технікою та актуальною космічною інформацією.

Упевнений, що ваші знання та досвід дозволять досягнути нових вершин в освоєнні космосу та зроблять вагомий внесок у створення сучасних зразків озброєння і військової техніки.

Дякую вам за самовіддану працю, яка зміцнює обороноздатність та престиж нашої держави у світі.

Бажаю усім, хто докладає зусиль у розвиток України як космічної держави, незламного духу й нових перемог у створенні ракетно-космічної складової нашої держави та успіхів на шляху освоєння космосу.

Слава працівникам ракетно-космічної галузі України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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