Вітання Президента України американському народові з Днем незалежності США

Дорогі американці!

Я вітаю вас із найкращим днем, яким життя може нагородити будь-яку націю, що повстала заради свободи, – вітаю вас із Днем незалежності!

Лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі зі сміливих здатні передавати свободу від покоління до покоління. Передавати, збільшуючи її межі, межі того, наскільки захищене життя кожної людини, кожної спільноти та всієї країни. Та збільшуючи й надію – надію для інших на землі, що й вони теж зможуть стати вільними та що їхня свобода теж стане дорогоцінною спадщиною для їхніх дітей і онуків.

Уже майже два з половиною століття Америка – це земля вільних і дім сміливих, який приваблює людей з усього світу, котрі шукають більшого й прагнуть вищого. І хоч не буває шляху без помилок, Америка давала й дає потужну мрію, що там, де зараз панує темрява безправʼя, колись засяє свобода. Бути союзником такої мрії, такої сміливості й такої свободи – це честь для нас.

Дорогі американці!

Українська сміливість опановує американську зброю та убезпечує демократію, яку ми з вами цінуємо однаково. Українська волелюбність за вашої підтримки запалила нове могутнє полум’я свободи в нашій частині Європи, яке не згасне й гарантує, що тиранія ніколи знову не пройде Європою, а отже, Європа не потребуватиме участі ваших солдатів у кровопролитних битвах заради свободи. А українська мрія жити вільно, коли її увінчає перемога в жорстокій і неспровокованій війні, розпочатій Росією, дасть свіжу енергію американському лідерству. Світ бачить зараз максимально чітко: хто з Україною – той за свободу. А після нашої перемоги світ переконається знову: хто цінує свободу – той завжди перемагає.

Щасливого 4 липня, Америко! І, будь ласка, пам’ятай, що в коаліції вільних і сміливих ти можеш завжди розраховувати на Україну-союзника.

Слава Україні!