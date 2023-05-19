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Вітання Президента України науковцям з нагоди Дня науки

20 травня 2023 року - 09:00

Шановне товариство!

Щиро вітаю вас із Днем науки.

Без потужної передової науки надзвичайно важко повноцінно захищати державу від зазіхань агресора, забезпечувати її сталий розвиток та гідне майбутнє. Саме професійність досвідчених науковців у поєднанні з креативністю молодих вчених розширюють горизонти наукових досліджень, дають змогу ставити амбітні цілі й гідно відповідати на непрості виклики сьогодення.

Нині Україна потребує фахових рішень для оборони та ліквідації наслідків війни. Попри складність ситуації ви продовжуєте свою діяльність, а ваші наукові здобутки стають фундаментом багатьох таких рішень.

Пишаюся вами й сердечно дякую за кропітку щоденну працю і самовідданість, за ваш внесок у відстоювання нашої незалежності.

Щиро бажаю вам новаторських проектів, нових звершень і відкриттів.

Нехай усі сміливі задуми та ідеї втілюються в життя на благо рідної держави.

Слава Україні!

 

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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