Вітання Президента України особовому складу, ветеранам зовнішньої розвідки України

Шановні друзі!

Вітаю вас із професійним святом — Днем зовнішньої розвідки України.

Посідаючи чільне місце у загальній системі національної безпеки, Служба зовнішньої розвідки України в умовах війни з російським агресором є одним із ключових інструментів захисту національних інтересів держави.

Системне поєднання можливостей агентурної, технічної розвідки та потужних аналітичних ресурсів, творчий потенціал особового складу Служби сприяють ефективному проведенню розвідувальних і спеціальних заходів, а здобута вами інформація забезпечує прийняття виважених політичних та управлінських рішень на користь нашої країни і перетворюється у перемоги українських воїнів на полі бою.

Від імені Українського народу дякую вам за віддану службу Вітчизні, наполегливість та сумлінне виконання службового обов’язку, які ви демонструєте, виконуючи важливі завдання.

Переконаний, що особовий склад Служби зовнішньої розвідки України й надалі надійно стоятиме на захисті національної безпеки нашої держави.

Зичу міцного здоров’я, незламності духу у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України і нових перемог у протистоянні з російським агресором.

Слава українським розвідникам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ