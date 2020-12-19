Вітання Президента України працівникам дипломатичної служби України

Дорогі дипломати!

Вітаю вас із професійним святом – Днем працівників дипломатичної служби України.

Дякую усій дипломатичній команді, яка відстоює інтереси України у світі. Я високо ціную ваші перемоги.

Ви робите важливий внесок у боротьбу на міжнародній арені за відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Міцна світова коаліція на підтримку України – також ваш здобуток. Вдячний вам за те, що голос України чути у міжнародних організаціях. Успіх у відносинах України з Європейським Союзом, Північноатлантичним Альянсом, нашими стратегічними партнерами і сусідами маємо завдяки зусиллям, яких докладаєте.

Упевнений, що українська дипломатична служба повинна рухатися вперед до ще більш амбітних цілей, досягати нового якісного результату для своєї держави і народу.

Покладаємо великі сподівання на молоду дипломатичну спільноту – нашу майбутню еліту. Саме від вас залежить, якою буде зовнішня політика України завтра. Дуже важливо, щоб ви ставали сильними дипломатами, переговірниками, вдосконалювали свої знання й навички.

Попереду у нас багато роботи. Маємо продовжувати застосовувати усі дипломатичні засоби для зміцнення позицій України в регіоні та у світі, утверджувати імідж країни – надійного партнера, який робить вагомий внесок у міжнародну безпеку та є уособленням миру, розвитку і демократичних цінностей.

Бажаю вам професійного зростання і наснаги у виконанні своєї місії.

Переконаний, що нам з вами писати успішну сторінку історії української дипломатії.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ